Футбол

«Монако» во второй раз попробует приобрести игрока «Бешикташа» Виду
Газета.Ru
18:21

Защитник турецкого "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида снова попал в сферу интересов французского "Монако", сообщает "Советский спорт". По информации Le Parisien, монегаски предложат турецкому клубу переход игрока в ближайшее время.
Газета.Ru18:21

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«Монако» во второй раз попробует приобрести игрока «Бешикташа» Виду

Газета.Ru18:21

«Монако» второй раз за полгода попробует приобрести Виду

Sport24.ru17:49

«Монако» интересуется Видой

Спорт-Экспресс16:39

«Монако» претендует на Домагоя Виду

Soccer.ru17:34

«Монако» готов сделать предложение «Бешикташу» о трансфере Виды

Чемпионат16:27
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Армия и оружие

Силы ПВО Израиля перехватили запущенную со стороны Сирии ракету

Обновлено в 15:58
Происшествия

Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани

Обновлено в 17:37
Здоровье

Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года

Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота.
Обновлено в 15:07
Происшествия

В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями

"17-летний местный житель госпитализирован с огнестрельным ранением плеча", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве

Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено в 13:13
Политика

Путин подписал закон о любительской рыбалке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Общество

Екатерина Андреева заявила об «опасном уровне агрессии» на телевидении

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что в свободное от работы время не смотрит телевизор из-за высокого уровня агрессии на экране.
Обновлено в 17:36
Происшествия

Второй за месяц ребенок из центра содержания нелегалов скончался в США

Обновлено в 14:52
Экономика

Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей - с начала 2019 года.
Обновлено в 12:15
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Политика

В бундестаге прокомментировали проект «Северный поток – 2»

В бундестаге считают, что «Северный поток – 2» не вызовет зависимость Европы от России, а приведет к взаимозависимости обеих сторон.
Обновлено в 15:13
Авто

Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года

Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

Минобороны России представило юмористический календарь на 2019 год

Календарь представлен на странице оборонного ведомства в Istagram. https: / / www.instagram.com / p / BryULD_hn5R / ИА REGNUM, календари с президентом России Владимиром Путиным оказались очень популярными у жителей Японии, особенно у молодых женщин: именно они раскупают календари на 2019 год с фотографиями российского лидера.
Обновлено в 05:52
Политика

Путин оценил опасность Парижского соглашения по климату для России

Отмечается, что об этом глава государства сказал на встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым, который передал ему письмо с опасениями по поводу того, что соглашение может привести к сокращению Россией нефте- и газодобычи, и предложил оценить договор с точки зрения российской нацбезопасности.
Обновлено в 18:03
Общество

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Володин предложил Путину провести оценку положений Конституции

В ходе встречи главы государства с руководством Федерального собрания спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил вместе с судьями Конституционного суда, учеными и экспертами «посмотреть, как Конституция и заложенные в ней нормы работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», сообщает агентство «Интерфакс».
Обновлено в 12:58
Общество

В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО

В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.
Обновлено в 16:31
Общество

Предпенсионерам дали право на обязательную долю в наследстве

Отмечалось, что документ позволит распространить право на обязательную долю в наследстве не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста, которые получат «дополнительные гарантии защиты имущественных прав».
Обновлено в 13:51
Происшествия

Три человека погибли в результате атаки на МИД Ливии

Ранее один человек погиб и ещё пятеро пострадали в результате атаки на ливийский МИД в Триполи.
Обновлено в 06:09
Путешествия

АТОР назвала самые популярные выездные направления в 2018 году

Самыми популярными выездными туристическими направлениями у россиян в 2018 году стали Турция, Таиланд и Германия.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались почти четыре часа

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры, которые продолжались почти четыре часа.
Обновлено в 11:28
Здоровье

Главный нарколог Минздрава дал советы по лечению похмелья

В случае наступления состояния похмелья не рекомендуется принимать аспирин.
Обновлено в 08:35
Политика

Силуанов раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Обновлено в 17:48
Политика

Военные предприятия Украины попали в список санкций России

Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Спорт

Биатлонист Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Обновлено в 02:49
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Общество

Пришелся по душе: Никулину продлили срок психиатрического обследования

По словам защитника, обследование было продлено на 15 дней по просьбе госпиталя, где содержится Евгений Никулин.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск

Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07
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Домагой Вида
Хорватский футболист
Хорватский футболист, защитник турецкого клуба «Бешикташ» и национальной сборной Хорватии.
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Бешикташ
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноименном районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче. 15-кратный чемпион Турции по футболу. Вместе с «Галатасараем» и «Фенербахче» формирует «Большую тройку» турецкого футбола. Единственный турецкий клуб, полным составом представлявший страну на международном уровне, а также одна из трех команд, наряду с «Галатасараем» и «Фенербахче», никогда не покидавшая высший дивизион Турции с момента его формирования в 1959 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Водафон парк», вмещающем 41 903 зрителя.
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