Футбол
«Монако» вновь арендовал у «Лестера» Адриена СилвуБомбардир.ру 01:40
«Монако» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Лестера» Адриена Силвы. Монегаски арендовали 30-летнего футболиста до конца сезона-2019/20.
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Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
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В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Уфой»
Обновлено в 08:24
Авто
Самый экономичный Kia Cerato выходит в продажу
Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.
Обновлено вчера в 23:16
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Культура
Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом
Актёра и музыканта Петра Мамонова доставили в реанимацию с инфарктом, все его ближайшие концерты отменены.
Обновлено в 07:56
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Эриксена за 50 млн фунтов
Обновлено в 00:15
Политика
Трамп прибыл во Францию для участия в саммите G7
Обновлено в 06:52
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции 12-летней школьницы нормализовалось
Сердцебиение 12-летней петербурженки Алисы, находившейся последнюю неделю в состоянии комы, нормализовалось, сообщила «Фонтанка».
Обновлено в 05:59
Культура
На фестивале «Таврида-Арт» установили два рекорда России
На фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, установили сразу два рекорда.
Обновлено в 05:39
Политика
Александр Яковенко: Лондон строит внешнюю политику на дезинформации
Посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал руководителю представительства МИА "Россия сегодня" в Лондоне Денису Ворошилову о проблемах британского бизнеса, мешающих развитию отношений с РФ, и назвал условия для возвращения отношений между двумя странами на прежний уровень.
Обновлено вчера в 10:00
Космос
Робот Федор улетел в космос на ракете «Союз»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14».
Обновлено 22 августа в 00:40
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Митинг-концерт на Сахарова уже собрал более 100 тысяч гостей
На концерт пришли 100 тысяч москвичей - это стало понятным по данным рамок металлоискателей, через которые в целях безопасности проходят все зрители.
Обновлено в 07:45
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика
Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности.
Обновлено в 07:21
Кино
Умер известный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Происшествия
Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком
Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.
Обновлено в 08:05
Здоровье
Онколог перечислила простые признаки возникновения рака
Простые признаки помогут выявить рак на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.
Обновлено в 06:59
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Лайнер А321 уберут с места аварийной посадки до конца дня 24 августа
Самолет «Уральских авиалиний» А321, экстренно приземлившийся в кукурузное поле под Жуковским, уберут оттуда до конца дня 24 августа, после чего площадку очистят от мусора.
Обновлено в 07:01
Единоборства
Менеджер Усика: Не думаю, что Федосов будет соперником Александра
Ничего не хочу сказать плохого в адрес Федосова, но его имя в боксе не так на слуху, чтобы это было интересно телевидению и фанатам, — цитирует Климаса РИА Новости.
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Гаджеты
Apple понадобился патент на «умные часы» с поддержкой 5G
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
В ДТП на КАД из-за слетевшей с пикапа крышки погибли два человека
Вчера, 25 августа, в аварии на КАД в районе дамбы погибли два пожилых петербуржца — пассажиры BMW.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Здоровье
В России зафиксировали бум ожирения
Число людей с диагнозом «ожирение» в России за пять лет выросло в полтора раза.
Обновлено в 08:22
Общество
Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России
Дефицита инсулина в России в настоящее время нет, объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном на сайте.
Обновлено в 08:07