Футбол

«Монако» включил Головина в заявку на игру с «Метцем»Бомбардир.ру вчера в 11:37

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим включил полузащитника Александра Головина в заявку команды на игру второго тура Лиги 1 с «Метцем».
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