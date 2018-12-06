Футбол
«Монако» включил Головина в заявку на игру с «Метцем»Бомбардир.ру вчера в 11:37
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим включил полузащитника Александра Головина в заявку команды на игру второго тура Лиги 1 с «Метцем».
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Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Метца», «Марсель» сыграет с «Нантом»
Sports.ruвчера в 04:55
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