«Монако» ведёт переговоры с «Ювентусом» по трансферам защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось, что Ругани близок к переходу в «Рому» на правах аренды.

«Монако» ведёт переговоры с «Ювентусом» по трансферам Ругани и Матюиди

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