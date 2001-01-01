Три игрока «Ювентуса» могут продолжить карьеру в «Монако». По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи встретился с представителями монегасков, чтобы обсудить варианты с переходом Даниэля Ругани, Марио Манджукича и Блеза Матюиди.

«Монако» ведет переговоры с «Ювентусом» по трем игрокам

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