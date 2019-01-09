Спорт день за днем

Спорт день за днем 15:09

«Монако» выбил «Ренн» по пенальти в четвертьфинале Кубка Лиги. Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти соперники пробили 22 удара.

Спорт день за днем

«Монако» вышел в полуфинал Кубка Лиги в матче с 22 пенальти

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