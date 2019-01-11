Футбол

«Монако» в полуфинале Кубка лиги встретится с «Генгамом»
Советский спорт
16:40

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции, Монако в полуфинале сыграет с Генгамом, сенсационно выбившего из турнира ПСЖ (2:1). В другой паре сойдутся Бордо и Страсбур, обыгравший в четвертьфинале Лион (2:1).
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«Монако» сыграет с «Генгамом» в 1/2 финала Кубка лиги, «Страсбур» примет «Бордо»

Sport24.ru17:51
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
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