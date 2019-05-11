«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылетаSportbox.RU вчера в 16:00

«Монако» на выезде проиграл «Ниму» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на девятой минуте забил форвард хозяев Рено Рипар. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч и получил желтую карточку.

«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылета

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Армия и оружие В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.

Общество Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50% «Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.

Политика В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Шоу-бизнес Бритни Спирс вышла из суда босиком Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Происшествия В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.

Единоборства Стал известен следующий соперник Мэнни Пакьяо Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо проведёт свой следующий поединок с чемпионом WBA Super Китом Турманом 20 июля.

Общество В десятку богатейших людей Великобритании вошел еще один россиянин Газета The Sunday Times опубликовала рейтинг самых богатых людей Великобритании. В список впервые попал российский бизнесмен Михаил Фридман.

Технологии Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.

Общество В Москве простятся с Сергеем Доренко Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.

Шоу-бизнес Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.

Музыка Лазарев анонсировал русскую версию своей песни для «Евровидения» Российский певец Сергей Лазарев обещал в ближайшее время выпустить русскоязычную версию песни Scream, с которой он будет представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

Авто Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.

Шоу-бизнес Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу Известный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко приняли решение не отдавать своего сына Сашу в школу.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Единоборства Фрейре нокаутировал Чендлера на Bellator 221 В главном поединке вечера Патрисио Фрейре уже в первом раунде нокаутировал Майкла Чендлера.

Происшествия Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100 Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Космос Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.

Политика Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.