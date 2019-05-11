Футбол

«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылетаSportbox.RU вчера в 16:00

«Монако» на выезде проиграл «Ниму» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на девятой минуте забил форвард хозяев Рено Рипар. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч и получил желтую карточку.
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«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылета

Матч ТВвчера в 16:00

«Ним» — «Монако» — 1:0. Видеообзор матча команды Головина

Sport24.ruвчера в 17:35

Команда Головина продолжает падение. «Монако» сделал еще один шаг к пропасти

Спорт-Экспрессвчера в 16:30

«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылета

Sportbox.RUвчера в 16:00

«Монако» уступил «Ниму»

Soccer.ruвчера в 15:51

«Ним» – «Монако» – 1:0, 11 мая 2019 года, обзор матча Лиги 1

Чемпионатвчера в 16:15

«Монако» Головина опережает «Кан» из зоны стыковых матчей по разнице мячей, «Дижон» из зоны вылета – на 2 очка

Sports.ruвчера в 15:55
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Происшествия

В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

Обновлено вчера в 19:56
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Вдова Табакова закрутила роман с молодым актёром, сообщает НТВ

Обновлено вчера в 16:41
Общество

Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%

«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 02:36
Шоу-бизнес

Бритни Спирс вышла из суда босиком

Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек

Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
Обновлено вчера в 17:51
Единоборства

Стал известен следующий соперник Мэнни Пакьяо

Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо проведёт свой следующий поединок с чемпионом WBA Super Китом Турманом 20 июля.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

В десятку богатейших людей Великобритании вошел еще один россиянин

Газета The Sunday Times опубликовала рейтинг самых богатых людей Великобритании. В список впервые попал российский бизнесмен Михаил Фридман.
Обновлено вчера в 23:50
Технологии

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В Москве простятся с Сергеем Доренко

Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Музыка

Лазарев анонсировал русскую версию своей песни для «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев обещал в ближайшее время выпустить русскоязычную версию песни Scream, с которой он будет представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов

Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено вчера в 10:06
Авто

Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью

Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено 10 мая в 23:13
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

Известный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко приняли решение не отдавать своего сына Сашу в школу.
Обновлено вчера в 11:32
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено вчера в 04:54
Единоборства

Фрейре нокаутировал Чендлера на Bellator 221

В главном поединке вечера Патрисио Фрейре уже в первом раунде нокаутировал Майкла Чендлера.
Обновлено вчера в 23:46
Культура

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Авто

Какая скорость автомобиля считается самой экономичной

Обновлено вчера в 04:22
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Игры

Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5

Обновлено вчера в 12:21
Космос

Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота

Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» проболталась про беременность

Обновлено вчера в 22:37
Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
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Политика

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено вчера в 07:51
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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