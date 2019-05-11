Футбол
«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылетаSportbox.RU вчера в 16:00
«Монако» на выезде проиграл «Ниму» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на девятой минуте забил форвард хозяев Рено Рипар. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч и получил желтую карточку.
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Команда Головина продолжает падение. «Монако» сделал еще один шаг к пропасти
Спорт-Экспрессвчера в 16:30
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Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Культура
Умерла звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса Пегги Липтон, известная по роли Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс", умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину
Рудольф Джулиани, бывший республиканский мэр Нью-Йорка, в настоящее время адвокат президента США Дональда Трампа, в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отменил свою поездку на Украину.
Обновлено вчера в 03:18
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне
Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области.
Обновлено в 00:17
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, местами небольшой кратковременный дождь ожидается в Москве днем в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено вчера в 00:31
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Изменены правила получения детских пособий
По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, документ очень важен, поскольку россияне довольно часто меняют или хотели бы поменять место жительства в поисках лучшей работы и зарплаты.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Хоккей
«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ
"Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:3 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро
Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Хоккей
Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено вчера в 03:56
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
В Совфеде сообщили о перспективах отмены виз между Россией и Японией
Глава Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что перспективы отмены виз между Россией и Японией существуют, но предполагается, что этот процесс будет долгим.
Обновлено в 01:26
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено вчера в 12:15
Наука
На Сейшелах вновь возродился вид птиц, вымерший 136 тыс. лет назад
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой
Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Музыка
Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
Водитель погиб в ДТП под Ангарском
Обновлено в 01:06