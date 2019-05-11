Футбол

«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылетаSportbox.RU 16:00

«Монако» на выезде проиграл «Ниму» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на девятой минуте забил форвард хозяев Рено Рипар. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч и получил желтую карточку.
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«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылета

Sportbox.RU16:00

«Ним» — «Монако» — 1:0. Видеообзор матча команды Головина

Sport24.ru17:35

«Ним» – «Монако» – 1:0, 11 мая 2019 года, обзор матча Лиги 1

Чемпионат16:15

«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылета

Матч ТВ16:00

«Монако» уступил «Ниму»

Soccer.ru15:51

Команда Головина продолжает падение. «Монако» сделал еще один шаг к пропасти

Спорт-Экспресс16:30

«Монако» Головина опережает «Кан» из зоны стыковых матчей по разнице мячей, «Дижон» из зоны вылета – на 2 очка

Sports.ru15:55
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Космос

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Происшествия

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Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

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Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
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Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
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Руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info заявил, что разделение компании и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram не является решением проблемы, передает TechCrunch.
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В Москве нашли мертвым помощника прокурора

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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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