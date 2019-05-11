Футбол
«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылетаSportbox.RU 16:00
«Монако» на выезде проиграл «Ниму» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на девятой минуте забил форвард хозяев Рено Рипар. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч и получил желтую карточку.
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