Футбол

«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылетаМатч ТВ вчера в 16:00

«Монако» на выезде проиграл «Ниму» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на девятой минуте забил форвард хозяев Рено Рипар. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч и получил желтую карточку.
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Каррера и Глушаков, «Монако» Головина в пике, Бэйл вне заявки «Реала»

Чемпионатвчера в 17:00

«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылета

Матч ТВвчера в 16:00

«Монако» уступил «Ниму»

Soccer.ruвчера в 15:51

«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылета

Sportbox.RUвчера в 16:00

«Ним» — «Монако» — 1:0. Видеообзор матча команды Головина

Sport24.ruвчера в 17:35

Команда Головина продолжает падение. «Монако» сделал еще один шаг к пропасти

Спорт-Экспрессвчера в 16:30

«Монако» Головина опережает «Кан» из зоны стыковых матчей по разнице мячей, «Дижон» из зоны вылета – на 2 очка

Sports.ruвчера в 15:55
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Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

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Общество

Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал из-за пожара в апреле.
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Происшествия

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Общество

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На Кубани в Мостовском районе без вести пропал 9-летний мальчик.
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А вы не забыли отправить заявку на «Инди-битву»?

Выходные по умолчанию предназначены для того, чтобы забыть обо всех делах и наслаждаться покоем или же переменой занятий.
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Происшествия

СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге

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Искатели сокровищ нашли крупнейший в Великобритании клад

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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

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В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека

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Экономика

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В России изменились правила получения детских пособий

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Цукерберг высказался против разделения компании Facebook

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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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