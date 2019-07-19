В товарищеском матче между «Монако» и английским «Эвертоном» победу праздновал клуб из Ливерпуля. Итоговый счёт встречи — 1:0 в пользу «Эвертона». Единственный гол на 72-й минуте матча забил Шеймус Коулман.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.

Политика Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов Президент России в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.

Экономика Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.

Кино В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки» На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.

Происшествия Около Верховной рады задержали дезертира с гранатой В Киеве около здания Верховной рады задержали мужчину с гранатой, сообщается на сайте нацполиции украинской столицы.

Политика Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.

Общество Российские пряники начали поставлять в Китай Российские пряники, растительное масло и снеки (печенье и шоколад) начали поставлять в Китай, сообщает РИА Новости.

Технологии Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.

Происшествия Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Авто Компания Hyundai показала новую систему смены передач у гибрида Технология ASC помогает уменьшить эти потери благодаря новому программному обеспечению логики управления для HCU, которое синхронизирует скорости вращения двигателя и коробки передач.

Политика Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.

Шоу-бизнес Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак В Большом Завидове Тверской области 20-й фестиваль «Нашествие» пройдет с 18 по 21 июля.

Политика Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.

Шоу-бизнес Королевский эксперт назвал преимущество Маркл над Миддлтон У Меган Маркл есть огромное преимущество над Кейт Миддлтон, убежден королевский эксперт.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Футбол Во Франции готовятся к возможным беспорядкам из-за финала Кубка Африки Во Франции в ночь на 15 июля, после выхода сборной Алжира по футболу в финал Кубка африканских наций, футбольные фанаты учинили беспорядки.

Происшествия Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.

Армия и оружие Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57 Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.

Экономика Борис Минц пожаловался на жизнь на £10 000 в неделю и давление на его семью В октябре 2018 года РБК писал со ссылкой на британский реестр юридических лиц, что семья Бориса Минца приобрела спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона.

Энергетика Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо «С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.