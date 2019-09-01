"Монако" сыграл вничью со "Страсбургом" в матче четвертого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Страсбурге, завершилась со счетом 2:2. В составе победителей дубль оформил Ислам Слимани. У гостей мячи забили Кенни Лала и Адриен Томассон.

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«Монако» упустил победу над «Страсбургом» в матче чемпионата Франции

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