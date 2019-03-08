«Монако» сыграл вничью с «Бордо» в матче чемпионата ФранцииГазета.Ru 16:03

"Монако" сыграл вничью с "Бордо" в матче 28-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Радамель Фалькао. У гостей мяч забил Джимми Бриан.

«Монако» сыграл вничью с «Бордо» в матче чемпионата Франции

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