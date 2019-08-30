Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера Икарди

«Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера нападающего миланского клуба Мауро Икарди, сообщается на сайте известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Однако сам аргентинский форвард пока не дал своего согласия на переход в «Монако», что необходимо для осуществления сделки.
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СМИ: «Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера Икарди

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