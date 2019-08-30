Футбол
Sport24.ru«Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера Икарди
«Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера нападающего миланского клуба Мауро Икарди, сообщается на сайте известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Однако сам аргентинский форвард пока не дал своего согласия на переход в «Монако», что необходимо для осуществления сделки.
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Рита Дакота поцеловала Влада Соколовского на концерте
StarHit.ru 18:00
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Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
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У берегов Испании спасли более 200 мигрантов
Мигранты были спасены в море к востоку от Гибралтарского пролива, на одном из самых распространенных маршрутов для прибытия нелегалов в страны ЕС из Северной Африки.
REGNUM 08:17
Политика
В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час
В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.
Sputnik Таджикистан 07:40
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Шоу-бизнес
Агния Дитковските выбрала платье с глубоким декольте для «Новой волны»
31-летняя хрупкая брюнетка выбрала для появления на публике черное силуэтное платье с глубоким декольте и пикантным разрезом на юбке.
Телепрограмма 10:03
Космос
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Российская газета 01:32
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Политика
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик
Президент Белоруссии Александр Лукашенко просил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передать подарки для американской президентской четы.
ТАСС 12:33
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Lenta.ru 13:00
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Происшествия
Версию гибели 16-летней россиянки рассказали в турецкой клинике
Московский Комсомолец 12:18
Политика
Макрон провёл телефонные переговоры с Зеленским
Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
RT на русском 17:32
Теннис
Рублев вышел в третий круг US Open
Sportbox.RU 18:22
Здоровье
В Нижнем Тагиле отстранены главврачи больниц, откуда уволились хирурги
В Нижнем Тагиле временно отстранены от занимаемых должностей главные врачи двух городских больниц, в которых шесть хирургов ранее написали заявления об увольнении.
Полит.ру 03:53
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru 18:45
Армия и оружие
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году.
ФАН 07:36
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Армия и оружие
В Сирии и Ираке от ударов коалиции с 2014 года погибли 1313 человек
Число мирных жителей, погибших при ударах коалиции США в Ираке и Сирии с августа 2014 года, составило 1313 человек, говорится в пресс-релизе коалиции во главе США.
РИА Новости 09:57