Футбол
Sport24.ru«Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера Икарди
«Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера нападающего миланского клуба Мауро Икарди, сообщается на сайте известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Однако сам аргентинский форвард пока не дал своего согласия на переход в «Монако», что необходимо для осуществления сделки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:39, Вашингтон
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Происшествия
Lamborghini и BMW столкнулись в центре Москвы
Российская газета вчера в 20:25
Общество
Жительнице Кузбасса выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР
Пенсионный фонд России по требованию прокурора Кемерово произвел перерасчет пенсии и произвел доплату в 160 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 02:13
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 11:37
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий вчера в 08:13
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
RT на русском вчера в 05:10
Общество
Первые плацкарты и купе с душем и USB-розетками появятся у РЖД осенью
Известия вчера в 10:20
Наука
Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
Череп древнейшего вида австралопитеков был найден в Эфиопии международным коллективом ученых, сообщает Planet Today.
Народные новости вчера в 08:48
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Футбол
«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Легию» и вышел в групповой турнир ЛЕ
Команда Стивена Джеррарда вышла в групповой турнир еврокубков (общий счет — 1:0).
Спорт-Экспресс вчера в 16:48
Происшествия
Невиновная американка получила $3 млн за 35 лет в тюрьме
В США жительница Невады провела 35 лет в тюрьме из-за ошибки. Об этом сообщает The Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 12:34
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Дочь Варум и Агутина стала официанткой
Многие надеялись увидеть на сцене и единственную дочь певицы Лизу, которая уже на протяжении многих лет живет в Америке.
Собеседник вчера в 08:19
Футбол
Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»
Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс вчера в 16:45
Здоровье
Главный диетолог Минздрава РФ назвал два закона недопущения ожирения
Проблему лишнего потребления калорий россиянами и ожирения можно решить, выполняя всего два правила здорового питания.
ФАН вчера в 01:32
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru 28 августа в 01:31
Армия и оружие
Колумбийские повстанцы FARC объявили войну правительству
Взгляд.ру вчера в 11:58
Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $0,7 млрд
Международные резервы РФ на 23 августа 2019 года составили $527,7 млрд, что на $0,7 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
ТАСС вчера в 09:10
Здоровье
В Нижнем Тагиле отстранены главврачи больниц, откуда уволились хирурги
В Нижнем Тагиле временно отстранены от занимаемых должностей главные врачи двух городских больниц, в которых шесть хирургов ранее написали заявления об увольнении.
Полит.ру вчера в 03:53
Театры
Назначен генеральный директор Пермского театра оперы и балета
Андрей Борисов занял пост генерального директора Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, сообщает «Ъ-Прикамье».
Business Class (Пермь) вчера в 11:30
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол
РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ вчера в 20:06
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Гаджеты
Представлен Redmi Note 8 Pro: игровой смартфон с отличной камерой
Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro Сегодня будут анонсированы новые смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которым в последнее время было уделено очень много внимания.
iXBT.com вчера в 03:35