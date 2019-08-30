Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Монако» договорился с «Интером» о трансфере Икарди

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Руководство «Монако» провело успешные переговоры с коллегами из миланского «Интера» относительно перехода аргентинского нападающего Мауро Икарди, утверждает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
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