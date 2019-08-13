Футбол
«Монако» сделал предложение «Интеру» по трансферу ИкардиЧемпионат вчера в 17:44
«Монако» заинтересовано в услугах нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, монегаски связались с миланским клубом и сделали предложение по трансферу аргентинского игрока.
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«Монако» интересуется Икарди и уже уведомил «Интер» о желании подписать игрока
Sports.ruвчера в 17:40
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
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В Роскосмосе прокомментировали приближение астероида к Земле
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Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
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Обновлено в 01:08
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Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
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Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Здоровье
Нейропсихологи развеяли мифы о левшах
Ежегодно 13 августа мир отмечает День левши. Вокруг этой группы людей и их способностей всегда ходило много мифов.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Авто
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Ученые выяснили, что измельченная томатная кожура или яичная скорлупа достаточно прочны и могут использоваться при производстве втулок подвески, опор двигателя, покрышек или шлангов.
Обновлено в 04:51
Авто
На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик
За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.
Обновлено в 05:05
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Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
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Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
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Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы
Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
Сёмин: мой отпуск всегда начинается с финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как он проводит отпуск.
Обновлено вчера в 17:33
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек
Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено вчера в 22:12
Гаджеты
Xiaomi представила новую топовую версию Xiaomi Mi 9
На старте продаж флагманской модели предлагалась версия только со 128 ГБ, оперативной памяти в смартфоне предлагается 6 или 8 ГБ.
Обновлено в 05:07