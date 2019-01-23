Футбол
«Монако» с Головиным вылетел из Кубка ФранцииРИА Новости 17:06
"Монако" дома уступил "Мецу" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу. Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Меца". В составе победителей голы забили Готье Эн (32-я минута), Марвин Гакпа (62) и Ибраима Ньяне (74).
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