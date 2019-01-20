«Монако» с Головиным в составе вылетел из Кубка ФранцииГазета.Ru вчера в 17:05

"Монако" в домашнем матче уступил "Мецу" в 1/16 Кубка Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Меца". Единственный гол монегасков забил Радамель Фалькао, у "Метца" отличились Готье Эн, Марвин Гакпа и Ибарима Ньяне.

«Монако» с Головиным в составе вылетел из Кубка Франции

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