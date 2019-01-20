Футбол

«Монако» с Головиным в составе вылетел из Кубка ФранцииГазета.Ru вчера в 17:05

"Монако" в домашнем матче уступил "Мецу" в 1/16 Кубка Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Меца". Единственный гол монегасков забил Радамель Фалькао, у "Метца" отличились Готье Эн, Марвин Гакпа и Ибарима Ньяне.
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Головин получил повреждение в матче с «Мецом»

Sport24.ru01:11

СМИ: Головин получил травму в кубковом матче с «Мецом»

Матч ТВ00:57

«Монако» снова проиграл и рискует вылететь из чемпионата Франции

Московский Комсомолец20 января в 07:29

«Монако» с Головиным в составе вылетел из Кубка Франции

Газета.Ruвчера в 17:05

«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции, проиграв дома «Метцу»

Советский спортвчера в 16:51

«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции

Чемпионатвчера в 16:50

Тренер «Метца»: «Пройти „Монако“ - это подвиг, пусть даже соперник в кризисе»

Спорт-Экспресс00:48
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер»

Московский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в рамках Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол

Анри похвалил Головина на фоне остальных игроков «Монако»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился мнением о поражении своей команды от «Метца» в 1/16 финала Кубка Франции (1:3). По словам Анри, это большое разочарование.
Обновлено в 01:05
Футбол

«Зенит» получил отказ от «Сент-Этьена» по трансферу Сельнеса

Санкт-петербургский "Зенит" получил отрицательный ответ от представителей французского "Сент-Этьена" по трансферу полузащитника Уле Сельнеса.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол

Линекер раскритиковал Роналду за фото в самолете

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер раскритиковал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду за фотографию, сделанную на борту самолета, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:32
Футбол

«Валенсия» уступила «Хетафе», Черышев вышел на замену

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч в запасе и вышел на замену в середине второго тайма.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол

Хоуард объявил о завершении карьеры по окончанию сезона-2019

Голкипер клуба МЛС «Колорадо» Тим Хоуард объявил об уходе из спорта в конце сезона-2019.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол

Усэйн Болт завершил карьеру футболиста

Прославленный легкоатлет из Ямайки 32-летний Усэйн Болт решил завершить едва начавшуюся карьеру футболиста.
Обновлено вчера в 12:41
Футбол

Семак поддержал Кокорина после высказывания о «стаде баранов»

Обновлено вчера в 19:19
Футбол

Хосеп Гвардьола: «Отаменди не устраивает положение дел»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал, что защитника его команды Николаса Отаменди не все устраивает.
Обновлено в 00:39
Футбол

«Нант» опубликовал заявление по ситуации с Салой

"Нант" на своем официальном сайте обнародовал заявление по исчезновению своего бывшего футболиста Эмилиано Салы.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол

Гризманн может заменить Мбаппе или Неймара в ПСЖ

ПСЖ рассматривает нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в качестве замены Неймару или Килиану Мбаппе, которые могут покинуть команду летом.
Обновлено вчера в 11:55
Футбол

Вальверде прокомментировал трансферные слухи

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи, связанные с вероятным уходом из команды полузащитника Дениса Суареса и вингера Малкома.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол

Мусаев: «Краснодар» выглядел хорошо в матче с «Базелем»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал результат товарищеского матча с "Базелем" (0:2).
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

Криштиану Роналду получил срок за неуплату налогов

Обновлено вчера в 07:26
Футбол

«Тоттенхэм» из-за травмы лишился Деле Алли до начала марта

Алли получил травму в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1) 20 января.
Обновлено вчера в 12:44
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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