Футбол
Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка ФранцииВести.Ru 17:44
На гол монегаска Радамеля Фалькао игроки "Метца" ответили голами Готье Эна, Марвина Гакпы и Ибраима Ньяне. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле с первых минут, не отличился результативными действиями и был заменен на 64 минуте. "Монако" покидает розыгрыш Кубка Франции.
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«Монако» снова проиграл и рискует вылететь из чемпионата Франции
Московский Комсомолец20 января в 07:29
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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