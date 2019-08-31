Футболисты "Монако" сыграли вничью со "Страсбуром" в матче четвертого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в воскресенье в Страсбурге, завершилась со счетом 2:2. У гостей дубль сделал Ислам Слимани (11-я, 40-я минута).

«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью со «Страсбуром»

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