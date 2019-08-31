Футбол
РИА Новости«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью со «Страсбуром»
Футболисты "Монако" сыграли вничью со "Страсбуром" в матче четвертого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в воскресенье в Страсбурге, завершилась со счетом 2:2. У гостей дубль сделал Ислам Слимани (11-я, 40-я минута).
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Счастливая Королева поздравила Архипа, в том числе и в инстаграме.
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
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Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
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Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru вчера в 04:03
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Трамп заявил о намерении посетить Польшу в скором времени
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе общения с журналистами у Белого дома, что намерен в скором времени посетить Польшу.
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Питер отличился рекордным исполнением гимна
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Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
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Футбол
«ПСЖ» арендовал у «Севильи» голкипера Серхио Рико
«ПСЖ» объявил о переходе испанского вратаря Серхио Рико: парижский клуб арендовал 26-летнего голкипера у «Севильи» на один сезон с опцией выкупа.
Sport24.ru 13:20
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Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
RT на русском 12:58
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При крушении самолета на Филиппинах погибли девять человек
На Филиппинах в результате крушения небольшого самолёта погибли, по последним данным, девять человек.
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Наука
Предполагаемого создателя биткойна оштрафовали в США на $4 млрд
Райт на суде доказывал, что у него нет доступа к тем биткойнам, которые они вместе с партнером получили в результате майнинга в 2009 – 2013 гг. Райт называет себя одним из создателей биткойна, однако ему не удалось доказать свою причастность к этому.
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Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз
Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.
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Алена Бабенко показала нежное фото с любимым мужем
Звезда театра и кино редко публикует в Instagram семейные фотоснимки, однако новый кадр стал исключением.
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Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад
«Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.
Известия 13:55
Происшествия
Рейс Ереван-Москва экстренно приземлился в Тбилиси
Самолет авиакомпании «Армения», летевший рейсом из Еревана в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в грузинской столице, сообщили в Комитете гражданской авиации в Армении.
Московский Комсомолец 14:28
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НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
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LG Display начала массовое производство OLED-панелей в Китае
В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.
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Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Зарю» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью с луганской "Зарей" в гостевом матче шестого тура чемпионата Украины.
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Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
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В Южной Осетии заявили о наращивании Грузией войск на границе
Ранее отношения между Грузией и Южной Осетией обострились из-за того, что грузинская сторона установила свой блокпост вблизи осетинского села Уиста.
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Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
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Авиасалон МАКС-2019 в Жуковском посетили более 578 тыс. человек — МВД
Почти 600 тыс. человек посетили за шесть дней Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском.
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