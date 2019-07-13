Футбол
«Монако» с Головиным в составе проиграл «Лозанне»Чемпионат 15:13
«Монако» в товарищеском матче уступил швейцарской «Лозанне» со счётом 1:2. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе. Счёт открыл хавбек «Монако» Габриэл Бошилья, но затем швейцарцы забили два гола и одержали победу.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
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