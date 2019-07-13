Футбол

«Монако» с Головиным в составе проиграл «Лозанне»Чемпионат 15:13

«Монако» в товарищеском матче уступил швейцарской «Лозанне» со счётом 1:2. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе. Счёт открыл хавбек «Монако» Габриэл Бошилья, но затем швейцарцы забили два гола и одержали победу.
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«Монако» проиграл «Лозанне», Головин отыграл тайм

Sport24.ru13:49

«Монако» уступил «Лозанне», Головин отыграл тайм

Спорт-Экспресс14:25

«Монако» уступил «Лозанне», Головин отыграл один тайм

ProstoProSport14:15

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»

Матч ТВ13:54

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»

Советский спорт14:14

Товарищеские матчи. «Монако» Головина уступил «Лозанне», «Челси» разгромил «Сент-Патрикс», «МЮ» победил «Перт Глори»

Sports.ru06:15

Головин попал в заявку «Монако» на предсезонные матчи в Швейцарии

Sportbox.RUвчера в 10:42
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Общество

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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

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Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:48
Футбол

«Спартак» вырвал победу у «Сочи»

Обновлено в 15:10
Футбол

«Урал» обыграл «Уфу» в матче 1-го тура Премьер-Лиги

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Политика

В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»

Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
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В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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Спорт

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Вместо сайтов, заблокированных на территории РФ, стали появляться рекламные объявления.
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Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса

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На днях в интернете появилась очередная утечка о девайсе. Причем появились как изображения устройства, так и его технические характеристики.
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Футбол

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Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
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Москвичей предупредили о ночном тумане

Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.
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Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
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Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
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Технологии

В работе «Билайн» произошел сбой

Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
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Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

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Путешественник Федор Конюхов собирается побить сразу девять мировых рекордов во время своего нового путешествия.
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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