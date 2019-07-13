Футбол
«Монако» с Головиным в составе проиграл «Лозанне»Чемпионат вчера в 15:13
"Монако" в товарищеском матче уступил швейцарской "Лозанне" со счётом 1:2. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе. Счёт открыл хавбек «Монако» Габриэл Бошилья, но затем швейцарцы забили два гола и одержали победу.
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Политика
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Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
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Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
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Футбол
Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе.
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Музыка
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Солисты Большого театра с триумфом выступили в субботу на 10-м Международном стамбульском оперном фестивале, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
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Культура
Дженнифер Лопес исполнила откровенный танец для футболистки
Американская певица Дженнифер Лопес на своём концерте вызвала на сцену футболистку Карли Ллойд после недавней победы сборной в женском чемпионате мира и станцевала для неё откровенный танец.
Обновлено в 04:25
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
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Российские туристы пожаловались, что не могут выехать из Южной Кореи
Туристы из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова не могут покинуть территорию Южной Корей из-за проблем с визами.
Обновлено в 05:13
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
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Обновлено вчера в 07:49
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Обновлено вчера в 15:24
Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода
Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США
Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
В Киеве бунтуют из-за приговора атошнику в Италии
Обновлено вчера в 09:54
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В Тихвинском районе Ленобласти нашли скелет в сапогах
Обновлено в 06:46
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Из квартиры в Кировске вынесли свыше 1 млн рублей
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Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Гаджеты
Xiaomi объявила дату анонса смартфона Xiaomi Mi A3
Компания Xiaomi начала рассылать представителям прессы приглашения на презентацию нового смартфона Xiaomi Mi A3.
Обновлено вчера в 08:50
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Ольга Бузова рассказала о своем выступлении в Яровом
Обновлено вчера в 23:56
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Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Сургуте
В результате ДТП погибли три пассажира, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 00:43