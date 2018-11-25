Футбол

«Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции
РИА Новости
16:10

Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции. Субботний матч на поле "Кана" завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 55-й минуте Радамель Фалькао.
РИА Новости16:10

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Гол Фалькао принес «Монако» вторую победу в сезоне

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Гол Фалькао принес «Монако» вторую победу в сезоне

Матч ТВ16:03

«Монако» прервал безвыигрышную серию, одержав первую победу под руководством Анри

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Гол экс-нападающего «Спартака» помог «Нанту» уйти от поражения в матче с «Анже»

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«Монако» прервал серию без побед из 12 матчей в Лиге 1, обыграв «Кан»

Чемпионат16:01

«Монако» обыграл «Кан» (1:0) и прервал 16-матчевую безвыигрышную серию

Sports.ru16:11
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Футбол

Начало матча финала Кубка Либертадорес перенесено из-за беспорядков

Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесено из-за беспорядков, сообщает "Советский спорт".
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«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Атлетико»

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"Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
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Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии по футболу до 13 матчей, победив СПАЛ.
Обновлено в 15:56
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«Енисей» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Красноярский "Енисей" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России.
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Футбол

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«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
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Курбан Бердыев: «„Анжи“ использовал свою единственную возможность»

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Футбол в исполнении команды был крайне невоодушевленным. Пока вопрос о будущем Ковача не стоит, пока не стоит.
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Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»

Обновлено в 16:07
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Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»

23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
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Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
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Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
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«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел на первое место в ФНЛ

"Тамбов" нанес поражение клубу "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и возглавил турнирную таблицу.
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Александр Мостовой – о поражении "Реала": "У "Эйбара" стадион на автобане. И такая команда громит Мадрид. Фантастика!"

Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой поделился с "СЭ" впечатлениями от гостевого поражения "Реала" (0:3) от "Эйбара" в матче 13-го тура чемпионата Испании.
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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