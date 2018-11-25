Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции. Субботний матч на поле "Кана" завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 55-й минуте Радамель Фалькао.

«Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции

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