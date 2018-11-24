Футбол
Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции. Субботний матч на поле "Кана" завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 55-й минуте Радамель Фалькао.
РИА Новостивчера в 16:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Футбол
Президент «Ривер Плейта» едва не пострадал во время беспорядков
Обновлено в 03:30
Футбол
Анри назвал победу «Монако» над «Каном» облегчением
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч против "Кана" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:17
Футбол
Диего Симеоне: «„Атлетико“ играет в одном стиле семь лет»
Обновлено в 03:24
Футбол
«Спартак» и «Крылья Советов» выбрали форму на матч в Москве
Обновлено в 03:10
Футбол
Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 02:45
Футбол
Эмери: смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык
Смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык.
Обновлено в 03:06
Футбол
«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей
«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 02:53
Футбол
Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»
"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
Обновлено в 03:17
Футбол
Тренер «Боруссии» назвал претендентов на чемпионство в бундеслиге
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.
Обновлено в 03:03
Футбол
Сантьяго Солари: «Эйбар» был лучше «Реала»
"Эйбар" играл отлично, - приводит слова Солари Football Espana.
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
Виллиан провел 600-й матч в профессиональной карьере
Бразилец перешел в «Челси» летом 2013 года и сыграл за лондонцев 256 матчей.
Обновлено в 01:52
Футбол
«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»
"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
Юрченко: «„Енисею“ либо плыть всем вместе, либо тонуть. Мы плывем»
Вратарь «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал победу красноярской команды над «Динамо» (2:1) в выездном матче 15-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
«Валенсия» без Черышева разгромила «Райо Вальекано»
Обновлено вчера в 12:33
Футбол
Аллегри: «Нам нужно думать на шаг вперед, как это делает Роналду»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над СПАЛом в матче Серии А. Мы продуктивно провели первый тайм.
Обновлено вчера в 17:56