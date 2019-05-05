«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в чемпионате ФранцииРИА Новости 13:25

"Сент-Этьен" одержал волевую победу над "Монако" в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.

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«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в чемпионате Франции

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