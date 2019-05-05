Футбол
«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену»REGNUM 13:50
«Монако» на своем поле проиграл «Сент-Этьену» в матче 35 тура чемпионата Франции — 2:3. У хозяев голы забили Желсон Мартинш и Винисиус Мораис. Александр Головин — российский полузащитник «Монако» — отметился в этом матче желтой карточкой.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:53, Ашберн
Происшествия
Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 16:04
Происшествия
СК возбудил дело по факту возгорания самолёта в Шереметьево
По факту возгорания самолёта "Аэрофлота" в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Прокурор запросит 6 мая наказание для Кокорина и Мамаева
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Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться
22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери
Подтвердила слова Дмитрия и сама Полина. Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.
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Экономика
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено в 10:44
Хоккей
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе первое место в общем зачете Евротура сезона-2018/19.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Пилот сгоревшего лайнера объявил о решении выполнить вынужденную посадку сразу после взлета.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Технологии
Причины популярности онлайн-школ
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Футбол
«Валенсия» разгромила «Уэску» в матче чемпионата Испании
Футболисты "Валенсии" разгромили "Уэску" в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:50
Баскетбол
«Торонто» победил «Филадельфию» и сравнял счет в серии
«Торонто Рэпторз» обыграл «Филадельфию Сиксерс» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 101:96.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Происшествия
SSJ-100. Характеристики самолета
Обновлено в 12:34
Игры
Опубликован ТОП-5 самых ожидаемых игр современности
Специалисты назвали 5 самых ожидаемых игр современности. В рейтинге представлены новинки и продолжения культовых серий.
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Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
Авто
Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю
Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
Обновлено в 08:11
Здоровье
Жители каких стран стареют медленнее, а каких — быстрее? Инфографика
Последнее (195-е) место рейтинга заняла Папуа — Новая Гвинея: ее жители в среднем начинают стареть в 45,6 года.
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Футбол
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии
Чемпионство самый титулованный клуб страны оформил после победы над "Младост" со счетом 1:0. Это чемпионство стало пятым для "Црвены Звезды" в истории чемпионатов Сербии, также пять раз клуб выигрывал чемпионат Сербии и Черногории, а чемпионат Югославии выигрывал 19 раз.
Обновлено в 14:50
Происшествия
На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии
Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48