Футбол

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену»REGNUM 13:50

«Монако» на своем поле проиграл «Сент-Этьену» в матче 35 тура чемпионата Франции — 2:3. У хозяев голы забили Желсон Мартинш и Винисиус Мораис. Александр Головин — российский полузащитник «Монако» — отметился в этом матче желтой карточкой.
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«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин провел весь матч

Sport24.ru13:03

Головин не спас «Монако» от поражения «Сент-Этьену»

Вести.Ru13:49

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» и продлил безвыигрышную серию до шести игр

Газета.Ru13:19

"Головин хорошо начал матч с "Сент-Этьеном". Пресса – о поражении "Монако"

Спорт-Экспресс15:50

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в домашнем матче Лиги 1

Чемпионат13:02

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин отыграл весь матч и получил предупреждение

Sportbox.RU13:03

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин отыграл весь матч и получил предупреждение

Матч ТВ13:03
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Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Происшествия

СК возбудил дело по факту возгорания самолёта в Шереметьево

По факту возгорания самолёта "Аэрофлота" в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур из-за ЧП с SSJ-100 в Шереметьеве

Обновлено в 18:22
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Происшествия

Прокурор запросит 6 мая наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:32
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Здоровье

Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться

22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери

Подтвердила слова Дмитрия и сама Полина. Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Экономика

Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется

Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено в 10:44
Хоккей

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе первое место в общем зачете Евротура сезона-2018/19.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Пилот сгоревшего лайнера объявил о решении выполнить вынужденную посадку сразу после взлета.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Технологии

Причины популярности онлайн-школ

Предлагаем вам разобраться, насколько обоснованы слухи об уникальности нового поколения, и как связаны когнитивные способности «поколения Z» с возрастающей популярностью онлайн-обучения.
Обновлено в 15:33
Футбол

«Валенсия» разгромила «Уэску» в матче чемпионата Испании

Футболисты "Валенсии" разгромили "Уэску" в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:50
Баскетбол

«Торонто» победил «Филадельфию» и сравнял счет в серии

«Торонто Рэпторз» обыграл «Филадельфию Сиксерс» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 101:96.
Обновлено в 18:18
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Происшествия

SSJ-100. Характеристики самолета

Обновлено в 12:34
Игры

Опубликован ТОП-5 самых ожидаемых игр современности

Специалисты назвали 5 самых ожидаемых игр современности. В рейтинге представлены новинки и продолжения культовых серий.
Обновлено в 11:00
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
Авто

Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю

Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
Обновлено в 08:11
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Здоровье

Жители каких стран стареют медленнее, а каких — быстрее? Инфографика

Последнее (195-е) место рейтинга заняла Папуа — Новая Гвинея: ее жители в среднем начинают стареть в 45,6 года.
Обновлено в 17:19
Футбол

«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии

Чемпионство самый титулованный клуб страны оформил после победы над "Младост" со счетом 1:0. Это чемпионство стало пятым для "Црвены Звезды" в истории чемпионатов Сербии, также пять раз клуб выигрывал чемпионат Сербии и Черногории, а чемпионат Югославии выигрывал 19 раз.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами

Обновлено в 15:22
Происшествия

На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии

Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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