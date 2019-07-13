Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»Советский спорт 14:14
Монако в контрольном матче проиграл Лозанне 1:2. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл полностью первый тайм. После его ухода на 65-й минуте Габриэл Бошилья вывел Монако вперед, но до конца встречи Лозанна забила дважды (Туркеш, 67; Ндой, 87).
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