Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»Советский спорт 14:14

Монако в контрольном матче проиграл Лозанне 1:2. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл полностью первый тайм. После его ухода на 65-й минуте Габриэл Бошилья вывел Монако вперед, но до конца встречи Лозанна забила дважды (Туркеш, 67; Ндой, 87).
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«Монако» проиграл «Лозанне», Головин отыграл тайм

Sport24.ru13:49

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»

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Товарищеские матчи. «Монако» Головина уступил «Лозанне», «Челси» разгромил «Сент-Патрикс», «МЮ» победил «Перт Глори»

Sports.ru06:15

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»

Матч ТВ13:54

«Монако» уступил «Лозанне», Головин отыграл тайм

Спорт-Экспресс14:25

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ProstoProSport14:15

Головин попал в заявку «Монако» на предсезонные матчи в Швейцарии

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