Футбол

«Монако» проиграл «Кану», Головин провел весь матчSoccer.ru 10:53

"Кан" переиграл "Монако" в матче 30-го тура Лиги 1. "Монако" расположился на 16-м месте в турнирной таблице (30 пунктов), "Кан" поднялся на 18-ю позицию (23 очка).
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«Монако» на своем поле проиграл «Кану»

Советский спорт11:11

«Монако» проиграл «Кану», Головин провел весь матч

Soccer.ru10:53

Чемпионат Франции. «Монако» проиграл «Кану», «ПСЖ» в гостях у «Тулузы»

Sports.ru29 марта в 11:35

«Монако» с Головиным уступил «Кану»

Матч ТВ10:53

Головин не забил. Жардим проиграл худшей команде лиги

Спорт-Экспресс11:10

«Монако» — «Кан». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч 30 тура чемпионата Франции 31 марта 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:48

«Монако» уступил «Кану», «Дижон» — «Ницце», «Амьен» и «Бордо» поделили очки

Чемпионат10:55
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Армия и оружие

«Летающий кошмар»: американские СМИ оценили новый российский дрон

Обновлено в 12:16
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Футбол

ЦСКА — Уфа 2:2

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:23
Политика

Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении

Обновлено в 12:05
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Политика

Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Обновлено в 11:45
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Двое детей погибли в результате торнадо в Китае

Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:24
Политика

Жители Украины на выборах массово голосуют за Владимира Путина

Жители Украины голосуют на выборах президента за Владимира Путина. Соответствующие фото бюллетеней опубликованы в соцсетях.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав

Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.
Обновлено в 11:27
Экономика

В Крыму объем инвестиций в основной капитал вырос в шесть раз

В Крыму за четыре последних года общий объем инвестиций в основной капитал вырос более чем в шесть раз: с 47,6 млрд рублей в 2015 году до 296 млрд рублей в 2018 году.
Обновлено в 10:32
Транспорт

Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановили

Обновлено в 10:17
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Политика

Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами

На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Полностью обнаженный Сергей Лазарев опубликовал постельное фото

Обновлено в 04:08
Политика

КНДР назвала терактом нападение на свое посольство в Мадриде

Северная Корея назвала «серьезной террористической атакой» нападение на свое посольство в Мадриде в феврале 2019 года.
Обновлено в 05:30
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят — 12-й

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:49
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией

В сегменте седанов лучшей шумоизоляцией обладает седан Volkswagen Passat, уровень шума в салоне которого составил всего 61,9 дБА.
Обновлено в 08:32
Политика

Сторонники Тимошенко установили палатки перед зданием ЦИК в Киеве

Обновлено в 12:34
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:26
Политика

Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Общество

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

Обновлено в 10:16
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

Обновлено в 05:12
Политика

Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске

Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Шоу-бизнес

Максим Галкин попросил научить его «перестать жрать»

Максим Галкин обратился к фанатам за помощью и попросил научить его «перестать жрать».
Обновлено в 07:49
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Футбол

Хедира провел первую полноценную тренировку после операции на сердце

Хедира прошел углубленное медобследование, которое выявило у него аритмию.
Обновлено в 10:31
Спорт

Гимнастка Аверина завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при

Художественная гимнастка Арина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при во Франции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:01
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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