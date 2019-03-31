«Монако» с Головиным уступил «Кану»Матч ТВ вчера в 10:53

По итогам матча монегаски остались на шестнадцатом месте, у них 30 очков, а «Кан» поднялся на восемнадцатую строчку, набрав 23 очка. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут. В параллельном матче «Дижон» в родных стенах уступил «Ницце».

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