Футбол
«Монако» с Головиным уступил «Кану»Матч ТВ 10:53
По итогам матча монегаски остались на шестнадцатом месте, у них 30 очков, а «Кан» поднялся на восемнадцатую строчку, набрав 23 очка. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут. В параллельном матче «Дижон» в родных стенах уступил «Ницце».
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«Монако» — «Кан». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч 30 тура чемпионата Франции 31 марта 2019 года
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