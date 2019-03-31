«Монако» с Головиным уступил «Кану»Матч ТВ 10:53

По итогам матча монегаски остались на шестнадцатом месте, у них 30 очков, а «Кан» поднялся на восемнадцатую строчку, набрав 23 очка. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут. В параллельном матче «Дижон» в родных стенах уступил «Ницце».

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Политика Явка на выборы президента Украины превысила 45% Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.

Политика Бойко заявил, что доволен первыми результатами президентских выборов Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко остался доволен первыми экзитполами по результатам состоявшихся в воскресенье президентских выборов.

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Происшествия Жильцы 500 московских квартир остались без света Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.

Политика Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.

Политика Порошенко сравнил себя с Путиным, а Зеленского — с Петросяном Президенту Украины придется разговаривать с российским лидером, и этим лидером является «не Максим Галкин или Евгений Петросян, а, чтоб вы на всякий случай знали, Владимир Путин», написал на своей странице в Twitter действующий президент Украины Петр Порошенко.

Политика Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2» Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.

Политика СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.

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Футбол Реал — Уэска 2:1 (2-й тайм) За мадридскую команду в старте дебютирует хавбек Браим Диас, перешедший в январе из «Манчестер Сити» (у него есть один выход на замену), а также впервые в этом сезоне сыграет сын тренера Люка Зидан, вратарь.

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Шоу-бизнес Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим В пятницу, 29 марта, в Стерлитамаке выступала певица МакSим. Насладиться концертом и послушать любимые песни пришло немало людей.

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