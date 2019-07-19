Футбол
«Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матчеRT на русском 14:26
В товарищеском матче между «Монако» и английским «Эвертоном» победу праздновал клуб из Ливерпуля. Итоговый счёт встречи — 1:0 в пользу «Эвертона». Единственный гол на 72-й минуте матча забил Шеймус Коулман.
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Футбол
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