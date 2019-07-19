Футбол

«Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матчеRT на русском 14:26

В товарищеском матче между «Монако» и английским «Эвертоном» победу праздновал клуб из Ливерпуля. Итоговый счёт встречи — 1:0 в пользу «Эвертона». Единственный гол на 72-й минуте матча забил Шеймус Коулман.
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«Монако» уступил «Эвертону», Головин отыграл второй тайм

Sport24.ru14:03

Кузбассовец Головин в составе «Монако» поборется за первый трофей

Вести Кузбасс07:09

«Монако» проиграл «Эвертону» в товарищеском матче. Головин вышел на поле после перерыва, но был заменен

Матч ТВ13:54

«Монако» с Головиным уступил «Эвертону» в товарищеском матче

Чемпионат13:53

«Монако» проиграл «Эвертону», Головин вышел на замену и был заменен через 19 минут

Спорт-Экспресс13:49

«Монако» проиграл «Эвертону» в товарищеском матче. Головин вышел на поле после перерыва, но был заменен

Sportbox.RU13:54

Товарищеский матч: «Эвертон» - «Монако»

Bobsoccer05:36
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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