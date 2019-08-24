Футбол
«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»Чемпионат 10:58
В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако. Итоговый счёт матча — 2:2. Полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в обеих голевых комбинациях своей команды.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
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Политика
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Футбол
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
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Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
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Обновлено 23 августа в 23:28
Происшествия
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Общество
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Происшествия
На двух свадьбах в Якутске отравились 36 человек
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Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
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Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
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Обновлено 23 августа в 21:12
Финансы
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По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
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Общество
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Экономика
ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году
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Обновлено в 05:52
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
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Авто
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Обновлено вчера в 05:02
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
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Обновлено вчера в 15:37
Политика
Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива
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Обновлено в 11:15
Общество
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