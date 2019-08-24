В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако. Итоговый счёт матча — 2:2. Полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в обеих голевых комбинациях своей команды.

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«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»

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