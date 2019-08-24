«Монако» сыграл вничью с «Нимом» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. У монегасков были все шансы для того, чтобы добыть первую победу в сезоне, но этим планам помешал гол гостей в концовке.

Спорт день за днем

«Монако» с Головиным упустил победу над «Нимом» в Лиге 1

Все про Спорт ру

Футбол «Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матче ФК "Ростов" одержал волевую победу, обыграв в сложнейшем матче казанский "Рубин" со счетом 2:1. Поединок проходил на "Ростов Арене".

Политика В Абхазии состоялись выборы президента В 20:00 завершились выборы президента Абхазии. Голосование проходило на участках в республике и России (Москва и Черкесск).

Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

Происшествия В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Происшествия Уголовное дело возбуждено после смерти роженицы в Ставрополье Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти роженицы в Ставропольском крае.

Финансы Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.

Авто В Интернете был представлен УАЗ по прозвищу «Малыш» Автолюбитель из нашей страны создал проект под названием УАЗ «Малыш» сообщает портал 32cars.ru.

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Политика На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Космос Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.

Общество В Екатеринбурге православные активисты устроили «стояние на Покрасе» Против приезда в Екатеринбург уличного художника Покраса Лампаса выступили православные активисты.

Происшествия В Ленобласти в аварии погиб мотоциклист и пострадали двое детей Двумя днями раньше, 23 августа под Петербургом произошло еще одна авария, в результате которой погиб мотоциклист.

Политика В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.

Происшествия В результате массовой драки в Кёльне погиб мигрант из Сомали Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.

Музыка В Башкирии пройдет форум «Мусафир» Стоит отметить, что этнический форум «Мусафир» был удостоен гранта главы республики, направленного на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан.