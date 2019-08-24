Футбол

«Монако» с Головиным упустил победу над «Нимом» в Лиге 1Metaratings 10:59

«Монако» сыграл вничью с «Нимом» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. У монегасков были все шансы для того, чтобы добыть первую победу в сезоне, но этим планам помешал гол гостей в концовке.
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«Монако» сыграл вничью с «Нимом», Головин поучаствовал в двух голах

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«Монако» — «Ним»: матч отстающих

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У «Монако» снова прямая красная (третья подряд!) и нет победы. Разделите боль вместе с Головиным

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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти роженицы в Ставропольском крае.
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Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
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Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
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Против приезда в Екатеринбург уличного художника Покраса Лампаса выступили православные активисты.
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В Ленобласти в аварии погиб мотоциклист и пострадали двое детей

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Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.
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Стоит отметить, что этнический форум «Мусафир» был удостоен гранта главы республики, направленного на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан.
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В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
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Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

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