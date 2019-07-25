Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»Sport24.ru вчера в 17:31

«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
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«Монако» с Головиным не смог победить «Брагу»

Советский спортвчера в 17:34

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»

Sport24.ruвчера в 17:31

Головин сыграл в первом после травмы матче за «Монако»

Газета.Ruвчера в 17:46

«Ливерпуль» сыграл вничью со «Спортингом», «Монако» - с «Брагой»

Евро-футбол.ру01:23

«Монако» и «Брага» сыграли вничью, Головин отыграл 62 минуты

Sportbox.RUвчера в 17:34

«Монако» и «Брага» сыграли вничью, Головин отыграл 62 минуты

Матч ТВвчера в 17:34

Головин – в порядке, «Монако» – нет

Спорт-Экспрессвчера в 17:45
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Наука

Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей

Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
Здоровье

Число медкабинетов для пожилых пациентов на Кубани выросло вдвое

В Краснодарском крае сегодня оказывают медицинскую помощь пожилым пациентам 45 гериатрических кабинетов Число медкабинетов для пожилых пациентов на Кубани за полгода выросло почти вдвое, сегодня медицинскую помощь в регионе оказывают 45 гериатрических кабинетов, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В Анкаре: Похолодание отношений между Турцией и США произошло до С-400

Турецкие СМИ публикуют материал, в котором высказывается предположение относительно основных причин похолодания отношений между Вашингтоном и Анкарой.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17

Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 13:08
Авто

Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах

Водительское и пассажирские сидения отделаны белой кожей с синей строчкой, а обычное рулевое колесо было заменено на более спортивное с «подрезанной» нижней частью.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол

NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play

УЕФА в 2017 году мог скрыть проблемы «ПСЖ», связанные с финансовым fair-play.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие

В Индии 41-летний F-16 сбил новейший российский МиГ-35

Обновлено 22 июля в 06:40
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался

Обновлено 23 июля в 11:11
Кино

Вин Дизель показал готовый сценарий нового «Риддика»

Американский актер Вин Дизель проинформировал о том, что работа над сценарием фильма "Риддик 4: Фурия" был завершен.
Обновлено в 00:58
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 08:21
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл

Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина

Обновлено вчера в 08:47
Происшествия

Свердловская прокуратура ищет виновников массовой гибели рыбы в Исети

В ведомство обратились местные жители Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку по обращению жителей поселка Большой Исток, которые сообщили о массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть.
Обновлено вчера в 10:11
Интернет

Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 00:40
Авто

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Названа сумма хищений в деле поставщика энергии для Минобороны

Сумма хищений на предприятии «Оборонэнергосбыт», поставлявшем электроэнергию воинским частям и предприятиям Минобороны, составила 2,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:08
Политика

Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований

Бывший президент Украины Пётр Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено вчера в 07:20
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Ольга Дроздова решилась на смену фамилии

Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Суд признал виновным якутского журналиста по делу о злоупотреблении свободой информации

"Суд постановил признать Романова Михаила виновным по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщила судья.
Обновлено в 00:11
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
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