Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»Sport24.ru вчера в 17:31
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
Наука
Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей
Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Здоровье
Число медкабинетов для пожилых пациентов на Кубани выросло вдвое
В Краснодарском крае сегодня оказывают медицинскую помощь пожилым пациентам 45 гериатрических кабинетов Число медкабинетов для пожилых пациентов на Кубани за полгода выросло почти вдвое, сегодня медицинскую помощь в регионе оказывают 45 гериатрических кабинетов, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Анкаре: Похолодание отношений между Турцией и США произошло до С-400
Турецкие СМИ публикуют материал, в котором высказывается предположение относительно основных причин похолодания отношений между Вашингтоном и Анкарой.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17
Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 13:08
Авто
Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах
Водительское и пассажирские сидения отделаны белой кожей с синей строчкой, а обычное рулевое колесо было заменено на более спортивное с «подрезанной» нижней частью.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол
NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play
УЕФА в 2017 году мог скрыть проблемы «ПСЖ», связанные с финансовым fair-play.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
В Индии 41-летний F-16 сбил новейший российский МиГ-35
Обновлено 22 июля в 06:40
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался
Обновлено 23 июля в 11:11
Кино
Вин Дизель показал готовый сценарий нового «Риддика»
Американский актер Вин Дизель проинформировал о том, что работа над сценарием фильма "Риддик 4: Фурия" был завершен.
Обновлено в 00:58
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Свердловская прокуратура ищет виновников массовой гибели рыбы в Исети
В ведомство обратились местные жители Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку по обращению жителей поселка Большой Исток, которые сообщили о массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть.
Обновлено вчера в 10:11
Интернет
Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 00:40
Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Названа сумма хищений в деле поставщика энергии для Минобороны
Сумма хищений на предприятии «Оборонэнергосбыт», поставлявшем электроэнергию воинским частям и предприятиям Минобороны, составила 2,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:08
Политика
Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований
Бывший президент Украины Пётр Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась на смену фамилии
Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Суд признал виновным якутского журналиста по делу о злоупотреблении свободой информации
"Суд постановил признать Романова Михаила виновным по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщила судья.
Обновлено в 00:11
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08