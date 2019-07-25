Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»Sport24.ru 17:31

«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
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«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»

Sport24.ru17:31

Головин сыграл в первом после травмы матче за «Монако»

Газета.Ru17:46

«Монако» сыграло вничью с «Брагой». Головин провел на поле 28 минут

ProstoProSport17:30

«Монако» и «Брага» сыграли вничью, Головин отыграл 62 минуты

Матч ТВ17:34

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Sportbox.RU17:34

«Монако» с Головиным не смог победить «Брагу»

Советский спорт17:34

Головин – в порядке, «Монако» – нет

Спорт-Экспресс17:45
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Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
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Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России

Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
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Армия и оружие

Спецназ ВСУ полностью откажется от советского оружия и амуниции

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СМИ сообщили об участии предполагаемой дочери Путина в проекте СОГАЗа

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Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

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Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Экономика

В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Здоровье

Китайская молодежь уходит в компьютерные игры

Психологическая зависимость китайской молодежи от компьютерных игр достигла угрожающих масштабов и угрожает физическому и психическому состоянию.
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Единоборства

Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева

Действующий чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Максима Дадашева, сообщает Sport24.
Обновлено в 20:09
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Обновлено в 08:24
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Авто

Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»

Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
Общество

Российский фельдшер пожаловалась на мизерную зарплату и была отчитана

Сотрудница фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) села Поляны Курганской области на встрече с замгубернатора региона по социальной политике Татьяной Менщиковой пожаловалась на нечеловеческие условия труда и была отчитана за это.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Вдова Сергея Доренко развеяла его прах на горе Митридат в Керчи

Вдова популярного журналиста Сергея Доренко развеяла часть его праха на горе Митридат в Керчи.
Обновлено в 08:40
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У Дмитрия Гудкова прошли обыски

Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:13
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Общество

В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса

В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:59
Интернет

Microsoft случайно рассекретила обновление Windows 10

Компания Microsoft преждевременно выпустила обновление ОП Windows 10, рассекретив новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 19:55
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено в 16:20
Политика

Соловьев: обида Зеленского на Путина стала больше

Джонсона российский президент поздравил без отлагательства. "Зеленскому стало еще обиднее", - заявил Соловьев.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Обновлено в 14:54
Технологии

Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 19:02
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Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина

Обновлено в 08:47
Политика

Украина задумала расширить санкции против России

Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 24 июля по городу Москве местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
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Кристина Асмус показала, как выглядят «Интерны» десять лет спустя

Обновлено в 20:44
Политика

В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Политика

Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина

Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:28
Общество

Москалькова призвала волонтеров сообщать ей о фактах домашнего насилия

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, отвечая в среду на вопросы участников молодежного форума "Территория смыслов", попросила добровольцев сообщать в аппарат омбудсмена о случаях домашнего насилия.
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Наука

В глубинах океана исчезает жизнь: добыча ископаемых негативна для организмов

Обновлено вчера в 02:30
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