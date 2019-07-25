«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»

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