Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»Sport24.ru 17:31
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
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Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено в 18:17
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Здоровье
Китайская молодежь уходит в компьютерные игры
Психологическая зависимость китайской молодежи от компьютерных игр достигла угрожающих масштабов и угрожает физическому и психическому состоянию.
Обновлено в 06:55
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева
Действующий чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Максима Дадашева, сообщает Sport24.
Обновлено в 20:09
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Обновлено в 08:24
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
Общество
Российский фельдшер пожаловалась на мизерную зарплату и была отчитана
Сотрудница фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) села Поляны Курганской области на встрече с замгубернатора региона по социальной политике Татьяной Менщиковой пожаловалась на нечеловеческие условия труда и была отчитана за это.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Вдова Сергея Доренко развеяла его прах на горе Митридат в Керчи
Вдова популярного журналиста Сергея Доренко развеяла часть его праха на горе Митридат в Керчи.
Обновлено в 08:40
Происшествия
У Дмитрия Гудкова прошли обыски
Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:13
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Общество
В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса
В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:59
Интернет
Microsoft случайно рассекретила обновление Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила обновление ОП Windows 10, рассекретив новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 19:55
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено в 16:20
Политика
Соловьев: обида Зеленского на Путина стала больше
Джонсона российский президент поздравил без отлагательства. "Зеленскому стало еще обиднее", - заявил Соловьев.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Обновлено в 14:54
Технологии
Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 19:02
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено в 08:47
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 24 июля по городу Москве местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:34
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Политика
Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина
Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:28
Общество
Москалькова призвала волонтеров сообщать ей о фактах домашнего насилия
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, отвечая в среду на вопросы участников молодежного форума "Территория смыслов", попросила добровольцев сообщать в аппарат омбудсмена о случаях домашнего насилия.
Обновлено в 12:13
Наука
В глубинах океана исчезает жизнь: добыча ископаемых негативна для организмов
Обновлено вчера в 02:30