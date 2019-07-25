Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»Sport24.ru вчера в 17:31
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Обновлено в 02:51
Происшествия
Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме
Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критику Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак ответила лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову очередным стихотворением. К посту она прикрепила видео в купальнике.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море
Над Каспийским морем потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено 23 июля в 00:12
Экономика
«Дочки» «Газпрома» продадут 2,9% его акций на 150 млрд руб
Две дочерние компании «Газпрома» в четверг, 25 июля, намерены разместить на Московской бирже 693,63 млн акций материнской компании.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17
Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании
Борис Джонсон в среду, 24 июля, официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передаёт телеканал Sky News.
Обновлено вчера в 10:52
Кино
Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.
Обновлено в 02:56
Общество
В Москве запустят салюты в честь освобожденных городов Европы
В следующем году первый салют прозвучит 17 января – в честь Варшавы.
Обновлено в 00:53
Общество
Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:53
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
«Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта», — говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 02:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье
Минфин направил в Минэкономики и Минстрой проект доклада о мерах по стимулированию граждан к покупке полисов страхования жилья от ЧС.
Обновлено вчера в 18:17
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Энергетика
«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+
"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
В Министерстве труда России стремятся сделать программу по выплатам материнского капитала постоянной.
Обновлено в 02:42
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика
Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана
Обновлено вчера в 13:03
Хоккей
«Калгари» продлил контракт с нападающим Беннеттом
23-летний форвард «Калгари Флэймз» Сэм Беннетт продлил контракт с клубом.
Обновлено в 01:42
Происшествия
На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии
Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 02:03
Энергетика
Госдума приняла закон о регулировании цен на бензин
В Госдуме приняли в третьем чтении закон, которым предусматривается введение нового механизма регулирования цен на бензин.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Хоккей
Кольцов может получить работу в системе «Салавата Юлаева»
Российский защитник Кирилл Кольцов может продолжить карьеру на административной должности в системе «Салавата Юлаева», об этом сообщает 74.ru.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19