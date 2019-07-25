«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»

Политика В России создается единая база данных граждан Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.

Гаджеты Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3 Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.

Политика Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу Визит кубинского министра в Москву прошел в мае, тогда стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Венесуэле.

Авто Volkswagen Tharu стал лучшим кроссовером на рынке По результатам опроса, который накануне был проведен крупнейшим автомобильным порталом в Китае - Autohome, поднебесные автолюбители назвали VW Tharu лучшим в сегменте компактных SUV.

Общество Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля» в РФ Как сообщила в интервью газете «Известия» глава Росприроднадзора Светлана Радионова, для этого нужно создать госпрограмму.

Политика Тиль Швайгер унизил министра обороны Германии сравнением с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер сравнил новую главу минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр с российским и американским коллегами.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Кино Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда» Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.

Экономика ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

Политика Мюллер рассказал о случаях «вмешательства» России на стороне Клинтон Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "вмешательство РФ" в выборы в США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях – его соперницы Хиллари Клинтон.

Происшествия В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около 180 рейсов В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около 180 рейсов из-за сбоя в системе заправки самолетов.

Кино Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.

Происшествия В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Гаджеты Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.

Происшествия Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Гаджеты Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки.

Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.

Политика Власти Украины предлагают расширить санкции против России Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.

Единоборства Похороны погибшего боксера Дадашева пройдут в Санкт-Петербурге В США продолжают разбираться в причинах смерти боксера из Петербурга Максима Дадашева.

Политика Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17 Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.