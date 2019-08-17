Футбол
«Монако» Головина в меньшинстве крупно уступил «Метцу»Спорт-Экспресс 15:55
«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в матче 2-го тура чемпионата Франции крупно проиграл «Метцу» — 0:3. Голы забили Хабибу Диалло (дубль) и Рено Коад. Защитник Монако «Рубен Агилар» на 34-й минуте получил красную карточку. Головин провел на поле весь матч.
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