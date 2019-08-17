Футбол
«Монако» с Головиным разгромно проиграл «Метцу»Нева Спорт 16:30
"Монако" уступил "Метцу" в матче второго тура французской Лиги 1. Игра проходила на стадионе "Мунисипал Сейнт-Симфорьен" в Метце и завершилась с разгромным счётом 3:0. Счёт был открыт уже на 11-й минуте встречи, когда арбитр назначил пенальти в ворота "Монако".
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