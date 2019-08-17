"Монако" уступил "Метцу" в матче второго тура французской Лиги 1. Игра проходила на стадионе "Мунисипал Сейнт-Симфорьен" в Метце и завершилась с разгромным счётом 3:0. Счёт был открыт уже на 11-й минуте встречи, когда арбитр назначил пенальти в ворота "Монако".

Транспорт Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю Девять станций московского метрополитена на южном участке сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

Происшествия На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. В здании в этот момент находились десятки гостей. В результате пострадали 20 человек.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Происшествия 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Происшествия Филадельфийскому стрелку предъявили обвинение Прокуратура в американском штате Пенсильвания предъявила обвинения 36-летнему Моррису Хиллу, который вёл стрельбу в Филадельфии и ранил шестерых полицейских.

Армия и оружие В места довоенного проживания в Сирии вернулись почти 2 млн человек Около 1,3 млн внутренних переселенцев вернулись в места довоенного проживания в Сирии с 30 сентября 2015 года, с территорий других государств за аналогичный период возвратились почти 600 тыс. человек.

Игры Компания Apple начала тестировать игровой сервис Arcade Компания Apple начала тестировать новый игровой сервис Arcade среди своих сотрудников.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Происшествия Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.

Армия и оружие ЛНР: Украина установила награду за сбитые беспилотники ОБСЕ ВСУ намерены платить денежные вознаграждения за каждый сбитый беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

Футбол «Зенит» претендует на форварда «Спортинга» Как сообщает Goal.com, в услугах 30-летнего голландского форварда заинтересованы не только клубы из Китая, Турции и Мексики, но в число претендентов также входит «Зенит».

Политика Министр финансов Аргентины подал в отставку Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.

Армия и оружие В США раскрыли перспективы ВМФ России Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых, тем самым превращаясь из глобальной силы в региональную, пишет The National Interest.

Политика Провокации на незаконных митингах координируют западные политтехнологи Политолог Сергей Марков убежден, что тактика организации незаконных оппозиционных митингов в Москве отработана западными специалистами.

Наука Разработан новый метод диагностики аутизма Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.