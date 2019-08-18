Футбол

«Монако» с Головиным крупно проиграл «Метцу»Советский спорт вчера в 15:58

Метц на своем поле обыграл Монако 3:0. В составе гостей на 34-й минуте был удален защитник Рубен Агилар. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
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«Монако» на старте нового сезона потерпел два разгромных поражения

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«Монако» Головина потерпел второе разгромное поражение на старте нового сезона

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«Монако» с Головиным крупно проиграл «Метцу»

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Премьера Головина: много борьбы, потерь и штрафные вместо Фалькао

Спорт-Экспрессвчера в 18:40

«Мец» — «Монако» — 3:0. Видеообзор разгрома команды Головина

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Прямая красная, пенальти и 3 пропущенных мяча. «Монако» проиграл «Мецу», который только вернулся из второй лиги. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 14:08

«Метц» — «Монако» — 3:0, неудачный старт Александра Головина в сезоне-19/20

Чемпионатвчера в 16:10
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Женщина в Казахстане родила детей с разницей в 2,5 месяца

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Теннисист Медведев не понял, как ему удалось победить Джоковича

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Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
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Происшествия

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Футбол

Дзюба назвал судейство в матче с «Ахматом» позором

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Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны.
Обновлено в 08:44
Происшествия

После ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек

В больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Общество

Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки

Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Хоккей

«Спартак» обыграл московское «Динамо» в контрольном матче

Хоккеисты "Спартака" одержали победу над московским "Динамо" в контрольном матче.
Обновлено в 08:08
Политика

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

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В США оценили развитие российского флота

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По словам источника в королевских кругах, запрет связан со скорым визитом принца Гарри и его супруги в замок Балморал, где на данный момент проживает королева.
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Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

В Казани экоактивистов задержали за плакат с просьбой не мусорить

Обновлено в 09:10
Общество

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Происшествия

При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот

В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
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Экономика

Как США вели торговую войну с Японией

Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено вчера в 05:02
Космос

«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
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Минздрав предложил проверять работников на алкоголь

Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь.
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«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Обновлено в 09:15
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Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
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Транспорт

На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ

Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
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Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне

Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
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Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты

США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением

Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.
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Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле.
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