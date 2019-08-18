Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «Метцу»Советский спорт вчера в 15:58
Метц на своем поле обыграл Монако 3:0. В составе гостей на 34-й минуте был удален защитник Рубен Агилар. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
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«Монако» Головина потерпел второе разгромное поражение на старте нового сезона
Sportbox.RUвчера в 16:04
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