Футбол
«Монако» Головина потерпел второе подряд разгромное поражение в Лиге 1РБК вчера в 17:05
Российский полузащитник Александр Головин провел на поле все 90 минут, но результативными действиями отметиться не смог. Это поражение стало вторым для «Монако» на старте чемпионата. В первом туре команда Леонарду Жардима разгромно проиграла "Лиону" — 0:3.
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«Монако» Головина потерпел второе разгромное поражение на старте нового сезона
Sportbox.RUвчера в 16:04
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