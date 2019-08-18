Футбол

«Монако» Головина потерпел второе подряд разгромное поражение в Лиге 1РБК вчера в 17:05

Российский полузащитник Александр Головин провел на поле все 90 минут, но результативными действиями отметиться не смог. Это поражение стало вторым для «Монако» на старте чемпионата. В первом туре команда Леонарду Жардима разгромно проиграла "Лиону" — 0:3.
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«Мец» — «Монако» — 3:0. Видеообзор разгрома команды Головина

Sport24.ruвчера в 23:30

«Монако» с Головиным крупно проиграл «Метцу»

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Прямая красная, пенальти и 3 пропущенных мяча. «Монако» проиграл «Мецу», который только вернулся из второй лиги. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 14:08

Премьера Головина: много борьбы, потерь и штрафные вместо Фалькао

Спорт-Экспрессвчера в 18:40

«Монако» Головина потерпел второе разгромное поражение на старте нового сезона

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«Монако» с Головиным проиграл «Мецу» в чемпионате Франции

РИА Новостивчера в 16:38

«Метц» — «Монако» — 3:0, неудачный старт Александра Головина в сезоне-19/20

Чемпионатвчера в 16:10
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Общество

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Общество

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Футбол

«Луч» на своем поле разгромил «Факел»

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Общество

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Политолог дал оценку словам Порошенко о страхах России

Политолог Александр Дудчак прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, чего "боится" Россия.
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Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Экономика

Как США вели торговую войну с Японией

Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
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Политика

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В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Болтону, что США украли у России несколько расположенных на территории Штатов зданий, в которых располагались консульства РФ, а также напомнила о многочисленных гражданах России, похищенных американскими спецслужбами в разных странах.
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Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
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Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
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Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.
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В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна

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Opel покажет самые экономичные модели во Франкфурте

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В Сети появились изображения нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8

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Общество

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Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
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Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

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