Футбол

«Монако» с Головиным разгромно проиграл «Мецу»Sport24.ru вчера в 15:57

17 августа во Франции был сыгран ряд матчей 2-го тура Лиги 1. В одной из игр "Мец" принимал на своем поле "Монако" и разгромил соперника со счетом 3:0. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и отыграл матч с первой до последней минуты.
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