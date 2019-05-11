Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче Лиги 1RT на русском 15:57
«Монако» потерпел поражение от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Де Костьерес» в Ниме, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Ниму» принёс гол Рено Рипара, отличившегося на девятой минуте.
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Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину»
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах
Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы.
Обновлено в 15:24
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Обновлено в 17:05
Общество
В Москве стартовал международный мотопробег
В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Хоккей
Сборная Чехии разгромила норвежцев в матче чемпионата мира
Обновлено в 16:42
Политика
Минкульт Порошенко перечит Филарету: УПЦ КП растворилась в ПЦУ
Минкульт Украины заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) прекратила существование, когда вошла в состав Православной церкви Украины (ПЦУ), передает УНИАН со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 13:24
Путешествия
Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
Сотрудники сервиса проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных на лето в период с января по апрель, и определили самые бюджетные направления для путешествий.
Обновлено в 15:09
Хоккей
Георгиев займет ворота сборной России в матче против австрийцев
"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Елена Захарова повеселилась на дискотеке в Турции
Актриса путешествует с годовалым ребенком Свои майские каникулы звезда сериалов "Кадетство" и "Серафима прекрасная" Елена Захарова решила провести в Турции.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры
Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.
Обновлено в 17:12
Космос
Таинственные планеты представляют собой водные миры
Новое исследование предполагает, что существует порядка 1000 подтвержденных водных миров.
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Виторган объяснился за призыв отказаться от празднования Дня Победы
Российский актер Максим Виторган объяснил свой призыв не праздновать День Победы.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве
В матче 28-го тура молодежного первенства клубов РПЛ в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Политика
Порошенко уволил замглавы своей администрации
Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.
Обновлено в 15:23
Культура
Первая каменная церковь Руси простояла 244 года
Первый на Руси каменный храм освятили в Киеве 1023 года назад, 12 мая 996 года.
Обновлено в 17:17
Хоккей
Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира
Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Четверть россиян страдают от ожирения
Обновлено в 15:36
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
Обновлено в 07:45
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook
Ранее Facebook отреагировал на призыв Хьюза к американским властям, который предложил разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 15:53