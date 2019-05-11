«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче Лиги 1RT на русском 15:57

«Монако» потерпел поражение от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Де Костьерес» в Ниме, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Ниму» принёс гол Рено Рипара, отличившегося на девятой минуте.

«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче Лиги 1

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