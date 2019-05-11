Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче Лиги 1RT на русском 15:57

«Монако» потерпел поражение от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Де Костьерес» в Ниме, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Ниму» принёс гол Рено Рипара, отличившегося на девятой минуте.
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«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылета

Матч ТВ16:00

«Монако» Головина опережает «Кан» из зоны стыковых матчей по разнице мячей, «Дижон» из зоны вылета – на 2 очка

Sports.ru15:55

«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылета

Sportbox.RU16:00

«Монако» уступил «Ниму»

Soccer.ru15:51

Разъяренные болельщики «Монако» пытались прорваться на поле после очередного поражения команды

Sport24.ru16:09

Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

Спорт-Экспресс16:08

Головин получил жёлтую карточку, а «Монако» проиграл «Ниму»

Евро-футбол.ру15:58
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Наука

Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах

Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы.
Обновлено в 15:24
Политика

США оставили без воды посольство Венесуэлы

Одна из руководителей находящейся в посольстве инициативной группы Медея Бенджамин рассказала, что водоснабжение в посольстве Венесуэлы власти Соединенных Штатов отключили, что "выкурить отсюда" сторонников Мадуро.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем

При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.
Обновлено в 14:47
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Политика

В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Путешествия

Федор Конюхов побил очередной рекорд

Ранее Конюхов установил рекорд, став первым в истории, кто в одиночку проплыл на лодке 55-й -й градус южной широты в Южном океане.
Обновлено вчера в 08:10
Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФ

Обновлено в 05:52
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Политика

Адвокат Трампа отменил визит на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

«Двойник» Ким Кардашьян заявила, что она красивее «оригинала»

Сербская поп-звезда Индира Арадинович, считающаяся «двойником» американской модели Ким Кардашьян, заявила, что она красивее актрисы из США благодаря натуральным формам и отсутствию пластических операций.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Бритни Спирс вышла из суда босиком

Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов

Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Обновлено в 13:01
Кино

Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»

Обновлено в 10:32
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Порошенко уволил замглавы своей администрации

Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.
Обновлено в 15:23
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлн

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о втором нападении собаки на ребенка

Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода

Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Футбол

«Шахтёр» разобрался с «Александрией», сделав шаг к чемпионству

Голы Давида Хочолавы и Жуниора Мораеса позволили "горнякам" обыграть "Александрию" со счетом 2:1, все мячи были забиты после розыгрышей угловых.
Обновлено в 14:42
Футбол

Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

Обновлено в 13:36
Космос

Плутоний зародился задолго до формирования Солнечной системы

Обновлено в 03:22
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Авто

Seat презентовал сразу три новых электрических автомобиля

Во время работы международного автосалона в Барселоне местный производитель Seat, входящий в состав группы компаний Volkswagen Group, презентовал три своих передовых электрических творения под именами El-Born, Minimo и Cupra E-Racer.
Обновлено в 09:21
Гаджеты

Apple запустила производство новых процессоров для смартфонов iPhone

Обновлено в 03:26
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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