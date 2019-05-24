Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ницце», но остался в Лиге 1ProstoProSport вчера в 16:55
Футболисты «Ниццы» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции переиграли «Монако». Встреча, прошедшая в пятницу в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе отличился Микаэль Ле Биань, реализовавший пенальти.
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Головин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в первом сезоне в составе «Монако»
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«Монако» с Головиным уступил «Ницце» и завершил сезон в 2 очках от зоны вылета
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