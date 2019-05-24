«Монако» с Головиным проиграл «Ницце», но остался в Лиге 1ProstoProSport вчера в 16:55

Футболисты «Ниццы» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции переиграли «Монако». Встреча, прошедшая в пятницу в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе отличился Микаэль Ле Биань, реализовавший пенальти.

«Монако» с Головиным проиграл «Ницце», но остался в Лиге 1

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