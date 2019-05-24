Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Ницце», но остался в Лиге 1ProstoProSport вчера в 16:55

Футболисты «Ниццы» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции переиграли «Монако». Встреча, прошедшая в пятницу в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе отличился Микаэль Ле Биань, реализовавший пенальти.
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Головин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в первом сезоне в составе «Монако»

Sport24.ruвчера в 18:05

«Монако» Головина проиграл «Ницце» в заключительном туре чемпионата Франции

Газета.Ruвчера в 16:59

Головин набрал 8 очков по системе «гол+пас» в своём первом сезоне во Франции

Евро-футбол.рувчера в 17:53

«Монако» с Головиным уступил «Ницце» и завершил сезон в 2 очках от зоны вылета

Чемпионатвчера в 16:55

Головин в дебютном сезоне за «Монако» набрал восемь очков по системе «гол+пас»

Матч ТВвчера в 17:55

В первом сезоне за «Монако» Головин набрал 8 очков по системе «гол+пас»

Спорт-Экспрессвчера в 17:28

«Монако» проиграл «Ницце», Головин получил желтую карточку

Soccer.ruвчера в 16:56
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Обновлено 23 мая в 16:57
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие

Новый глава генштаба ВСУ рассказал о судьбе Донбасса

Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Замглавы УФНС по Ростовской области задержана

Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Медведчук выходит из переговоров по Донбассу

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.
Обновлено вчера в 08:41
Хоккей

Россия и Финляндия сыграют в полуфинале чемпионата мира

В субботу в Братиславе пройдут два полуфинала чемпионата мира. В первом из них Россия сыграет с Финляндией.
Обновлено в 00:28
Кино

Только 1 человек из 100 сможет правильно ответить на все вопросы о мультфильме «Аладдин»

Обновлено в 02:00
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Общество

Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн

В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье

Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций

Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:54
Политика

Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

В Хакасии найдено тело одного из пропавших в прошлом году туристов

Обновлено вчера в 14:56
Авто

Nissan X-Trail на длительном тесте «За рулем». Задавайте вопросы!

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие

Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению

В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей

Сложили корону. Сборная Швеции собрала звездный состав, но провалилась на ЧМ по хоккею

Сборная Швеции, выигравшая два последних чемпионата мира по хоккею, в четвертьфинале турнира 2019 года в Словакии сенсационно проиграла в овертайме финнам, состав которых был далек от оптимального.
Обновлено в 01:17
Политика

Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Владимир Путин вручил награды в Кремле

Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
Обновлено 23 мая в 07:21
Космос

Над океаном у Южной Африки зафиксировано НЛО в форме бумеранга

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках НЛО в форме бумеранга над океаном у Южной Африки.
Обновлено вчера в 02:47
Общество

Россиян предупредили о потерях сбережений из-за СМС с кодами

В последнее время участилась практика запроса кодов из СМС-сообщений банковскими сотрудниками, что может привести к массовой потере средств клиентами финансовых организаций.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5

Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Французские власти назвали основную версию взрыва в Лионе

В результате пострадали не менее 13 человек.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие

Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки

Украинские силовики сообщили, что зафиксировали 17 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб, еще один ранен.
Обновлено в 01:43
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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