Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ницце», но остался в Лиге 1ProstoProSport вчера в 16:55
Футболисты «Ниццы» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции переиграли «Монако». Встреча, прошедшая в пятницу в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе отличился Микаэль Ле Биань, реализовавший пенальти.
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Головин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в первом сезоне в составе «Монако»
Sport24.ruвчера в 18:05
«Монако» с Головиным уступил «Ницце» и завершил сезон в 2 очках от зоны вылета
Чемпионатвчера в 16:55
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Армия и оружие
Новая военная стратегия НАТО утверждена Военным комитетом 22 мая
Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, заявил, что эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых якобы фигурирует "российская ядерная угроза".
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Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
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Гаджеты
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Армия и оружие
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Киев получил от США два контрбатарейных радара, говорится в сообщении на странице кабмина Украины на фейсбуке.
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Футбол
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Как сообщает New York Times, семья Делла Валле согласовала продажу клуба за 150 миллионов евро американскому миллиардеру Рокко Коммиссо, имеющему итальянское происхождение.
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Политика
Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме
Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
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В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
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Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 06:15
Общество
В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками
Директор школы во Владивостоке, в которой выпускники устроили флешмоб в откровенных костюмах и форме полицейского, прокомментировала инцидент.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Поклонская объяснила, чем важна для России поддержка Сирии
Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из которых отправились на реабилитацию в крымские здравницы.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Бывшие военнослужащие призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране
Военные попросили президента США Дональда Трампа не развязывать войну в Иране.
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Футбол
Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контракт
Контракт Юрия Жиркова с командой истекает летом 2019 года. Ранее Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе».
Обновлено в 05:17
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В Орле прошла акция «Запуск цифровых воздушных змеев»
Обновлено в 06:07
Происшествия
Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша
Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Киев признал зависимость от торговли с Россией
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Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно
Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.
Обновлено вчера в 14:12
Армия и оружие
США обвинили Иран в атаке на саудовские танкеры в водах ОАЭ
Высокопоставленный чиновник Пентагона, вице-адмирал Майкл Гилди заявил, что Соединенные Штаты возложили на Иран ответственность за атаку на танкеры Саудовской Аравии в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено вчера в 14:05
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Технологии
Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге
Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Обновлено вчера в 23:10
Технологии
«Лаборатория Касперского» сообщила о росте количества троянцев
Разработчик антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» сообщил о 30 тысячах мобильных приложений-троянцев, под видом легальных программ собирающих информацию о банковских счетах граждан.
Обновлено в 03:55
Общество
Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии
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Совместно с Федеральной службой по аккредитации репортеры программы «Еда живая и мертвая» провели исследование пяти популярных видов сушеных кальмаров — марок «Сухогруз», «Каждый день», Beerka, «Дальпико рыбсервис», плюс взяли развесной продукт из крупной торговой сети.
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