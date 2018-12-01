Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Монпелье» в матче чемпионата Франции
Газета.Ru
16:05

"Монако" потерпел поражение в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт". Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победный гол на свой счет записал экс-нападающий московского "Локомотива" Петар Шкулетич.
Газета.Ru16:05

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«Монако» уступил «Монпелье», Головин отыграл весь матч

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«Монако» с Головиным упустил победу над «Монпелье»

Матч ТВ15:53

«Монако» с Головиным упустил победу над «Монпелье»

Sportbox.RU15:53

Головину – перекладина, Шкулетичу – гол. Новое поражение «Монако»

Спорт-Экспресс16:30

«Монако» с Головиным в составе уступил «Монпелье» — 1:2

Чемпионат16:20

«Монако» проиграл «Монпелье». У команды 9 поражений в 14 последних матчах лиги 1

Sports.ru15:57

«Монако» с Головиным проиграл «Монпелье». Победный гол забил бывший форвард «Локомотива»

Sport24.ru15:52
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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