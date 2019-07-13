Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»Евро-футбол.ру 14:10
"Монако" в товарищеском матче встречался с "Лозанной". Монегаски потерпели поражение со счетом 1:2. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве встречи.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
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