Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»Евро-футбол.ру 14:10

"Монако" в товарищеском матче встречался с "Лозанной". Монегаски потерпели поражение со счетом 1:2. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве встречи.
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«Монако» проиграл «Лозанне», Головин отыграл тайм

Sport24.ru13:49

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»

Советский спорт14:14

«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне»

Матч ТВ13:54

«Монако» уступил «Лозанне», Головин отыграл один тайм

ProstoProSport14:15

«Монако» уступил «Лозанне», Головин отыграл тайм

Спорт-Экспресс14:25

Товарищеские матчи. «Монако» Головина уступил «Лозанне», «Челси» разгромил «Сент-Патрикс», «МЮ» победил «Перт Глори»

Sports.ru06:15

Головин попал в заявку «Монако» на предсезонные матчи в Швейцарии

Sportbox.RUвчера в 10:42
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Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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